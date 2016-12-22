İşte sözün bittiği o kare Bugün WhatsApp ihbar hattımıza yürek dağlayan bir fotoğraf düştü. Bir çoğumuz sıcak yuvamızda bile üşüdüğümüzü düşünürken ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklar sadece 3 saniye ısına bilmek için kırmızı ışıkta duran kamyonun egzozundan faydalanmaya çalıştı.