İşte sözün bittiği o kare

Yürek dağlayan bu fotoğraf bugün İstanbul Bağcılar’da çekildi. WhatsApp ihbar hattımıza gönderilen bu fotoğraf yürekleri dağladı.
İçinde bulunduğumuz kış günlerinde birçoğumuz sıcak evimizde bile üşürken çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle sokaklarda yaşayan Suriyeli çocuklar ısınmak için kırmızı ışıkta duran bir kamyonun egzozunu kullanmaya çalışıyor.
Işıklarda bekleyen çocukların ülkelerinde yaşanan zulümden kaçarak Türkiye’ye sığındığı bildirildi.
Yaşanan bu hadiseye birçok sürücü duyarsız kalırken çocuklar trafikteki çaresiz bekleyişini sürdürdü.
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