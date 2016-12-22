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İşte sözün bittiği o kare

Bugün WhatsApp ihbar hattımıza yürek dağlayan bir fotoğraf düştü. Bir çoğumuz sıcak yuvamızda bile üşüdüğümüzü düşünürken ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklar sadece 3 saniye ısına bilmek için kırmızı ışıkta duran kamyonun egzozundan faydalanmaya çalıştı.

İşte sözün bittiği o kare
Eklenme: 22 Aralık 2016, 16:53
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Yürek dağlayan bu fotoğraf bugün İstanbul Bağcılar’da çekildi. WhatsApp ihbar hattımıza gönderilen bu fotoğraf yürekleri dağladı.

İçinde bulunduğumuz kış günlerinde birçoğumuz sıcak evimizde bile üşürken çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle sokaklarda yaşayan Suriyeli çocuklar ısınmak için kırmızı ışıkta duran bir kamyonun egzozunu kullanmaya çalışıyor.

Işıklarda bekleyen çocukların ülkelerinde yaşanan zulümden kaçarak Türkiye’ye sığındığı bildirildi.  

Yaşanan bu hadiseye birçok sürücü duyarsız kalırken çocuklar trafikteki çaresiz bekleyişini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber www.yeniakit.com.tr WhatsApp ihbar hattına sizler tarafından gönderilmiştir...

 
Etiketleryeniakitakit whatsappsuriyelisuriyeli çocuklaristanbulbağcılar
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