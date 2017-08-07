İşte soykırım ve katliam

İnsan hakları ve özgürlükten bahseden Fransa olunca insan ister istemez tarihin sayfalarını karıştırmak istiyor.Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Senegal’in de aralarında bulunduğu 10 dan fazla Afrika ülkesinde hala aktif olarak sömürüye devam ediyor.Fransa'nın sömürdüğü bu Afrika ülkelerinden yıllık geliri 500 milyar doları buluyor.

Dünya üzerinde birçok ülkesinde kanlı izler bırakan Fransa’nın tarihi, soykırım, katliam ve sömürülerle dolu. Geçmişte Fransa’nın; Orta Afrika, Cezayir, Fas, Tunus, Gabon, Gine, Kamerun, Yeni Kaledonya, Madagaskar, Komor, Haiti, Senegal, Mali, Fil Dişi Sahili,Gana, Benin, Ruanda, Laos gibi ülkelere büyük acılar yaşattığı belgelerde kayıtlıdır. Geçmişi oldukça kabarık olan Fransa, çok yakın tarihlerde Mali’de sivil halkın üzerine bomba yağdırdı, sadece Cezayir’de 1 milyonu aşkın insan öldürdü ve askerleri binlerce Cezayirli kadına tecavüz etti.

8 Mayıs 1945’te kurtuluşunu kutlayan Fransa, aynı günü Cezayirliler için katliam gününe çevirdi. Fransız sömürgesi olan Cezayir, Nazi Almanyasının işgali altındaki Fransa’ya kendi bağımsızlıkları karşılığında askeri destek sağladı ve karşılığında Fransa’dan bağımsızlık sözü aldı. Sonuç olarak Cezeyirli askerlerinin de yardımıyla Naziler, Fransa’dan çıkartıldı ve Fransa tekrar Fransızlara kaldı. Millet tarihlerinin en büyük katliamına maruz kalacaklarını bilmeyen Cezayirliler ise verilen sözler neticesinde özgürlüklerini kazanmayı bekliyorlardı. Ancak verdikleri sözde durmayan Fransa onların kaderini hiç ummadıkları bir biçimde şekillendirdi.

Fransa’nın Nazi Almanyası karşısındaki zaferi, Cezayir’de adeta bir bayram coşkusuyla karşılandı.Sokaklara dökülen Cezayir halkı kendilerine verilen bağımsızlık sözünün tutulacağı fikriyle kutlamalar düzenledi. Ancak Fransa verdiği sözde durmadı. Yürüyüşe katılan halkın üzerine Fransız askerleri ateş açtı. Bunun tek bahanesi ise kutlama düzenleyen halkın Cezayir bayrağı taşımasıydı. Katliam günlerce devam etti. Masum halk, evlerinden tek tek toplanarak kurşuna dizildi. Köyler bombalarla yerle bir edildi. Fransızlar, tek istekleri ülkelerinin bağımsızlığı olan 45 Bin Cezayirli'yi katletti. Kadın, çocuk, genç, yaşlı onbinlerce Cezayirli, Fransız askerlerinin acımasız katliamıyla can verdi.

Bir çok ifade ve raporda da kayda geçtiği üzere Fransız askerleri, yolda karşılarına çıkan Cezayirlileri rastgele öldürdü. Bununla da yetinmeyen Fransız askerleri, Cezayirli kadınlara tecavüz etti. Cezayir’de bunlar yaşanırken Fransa’nın savaşı kazanması için Fransa adına savaşan Cezayirli gençler ülkelerine dönüyordu. Bağımsızlık hayali ve düşüncesiyle yola çıkan gençler büyük bir yıkımla karşılaştılar. Ölüm, tecavüz ve korku Cezayir’de onları karşılayan yegane şeydi.

Soykırıma uğrayan on binlerce Cezayirli'nin bir kısmı açılan dev çukurlara gömüldü. Bir kısmı ise balık istifi gibi dizildikleri kamyon kasalarında taşınarak kireç fırınlarında yakılmak üzere götürüldü. Cezayirlilerin ölüleri, Nazi Almanya'sında kullanılan fırınlara benzeyen ölüm fırınlarında yakıldı. 1945 yılı tarihe Cezayir için dram, Fransa içinse utanç yılı olarak kazındı. Tarihe bir soykırım utancı olarak geçen bu katliam, Fransa tarafından bugün hala yok sayılıyor, görmezden geliniyor. Cezayir hükümeti, Fransa’dan katliam konusunda defalarca özür talebinde bulunmasına rağmen Fransa bu tarihi ayıbı hala kabul etmedi.

İşkence uzmanı Emekli Fransız Tuğgeneral Paul Aussaresses, SDECE bağlı istihbarat subayı olarak Cezayir’e tayin edilmiş ve ayaklanmaları bastırmak için 10. Hava İndirme Tugayı’na bağlı özel timi komuta etmişti. Paul Aussaresses bu görevdeyken en az 1500 kişiyi yargısız infaz ettiklerini itiraf etmiştir.

Fransa’da katliama yönelik çıkan ufak sesler, kamuoyu tarafından görmezden gelinip ötekileştiriliyor. 2005 yılında Cezayir katliamından görmezden gelinemeyecek ve affedilmez bir trajedi şeklinde bahseden eski Cezayir büyükelçisi Hubert Colin de Verdiere basından büyük tepki çekmişti.