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İşte son durum: Odasını topladı saat 16.00'da istifa ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bugün istifa edeceği öğrenildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
İşte son durum: Odasını topladı saat 16.00'da istifa ediyor

AK Parti’de istifası istenen belediye başkanları ile ilgili her dakika yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan AK Partili önemli bir kaynak Recep Altepe’nin bugün saat 16:00’da istifa edeceğini bildirdi.

Altepe’nin makam odasını topladığı ve bu akşam yapacağı açıklama ile görevinde istifa edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
  1. bursa büyükşehir belediyesi başkanı
  • AlikocAlikoc11 sa önce
    Ben hala anlamadim !?
  • AbdülazizAbdülaziz20 sa önce
    Bekliyoruz
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