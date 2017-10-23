İşte son durum: Odasını topladı saat 16.00'da istifa ediyor

AK Parti’de istifası istenen belediye başkanları ile ilgili her dakika yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan AK Partili önemli bir kaynak Recep Altepe’nin bugün saat 16:00’da istifa edeceğini bildirdi.

Altepe’nin makam odasını topladığı ve bu akşam yapacağı açıklama ile görevinde istifa edeceği belirtildi.