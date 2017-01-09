İşte sivilcelerden kurtulmanın yolu!

Güzellik uzmanı Farah Dhukai, sivilcelere karşı en etkili yöntemin ikiye kesilmiş sarımsağı sivilce üzerine sürmek olduğunu iddia etti.

İşte sivilcelerden kurtulmanın yolu!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 21:26
Bu haber 2.881 kez okundu

Farah, özellikle deri altındaki büyük sivilcelere uygulandığında sarımsağın çok etkili olduğunu ve sivilcelerin büyümesini önlediği söyledi.

Gece yatmadan önce sivilceye sarımsak uygulandığında sabaha kadar sivilcenin iyileşeceğini savunan Farah, sarımsağın doğal antibiyotik ve antiviral etkisi sayesinde sivilcelerden kurtulabileceğinizi belirtti.

 
Etiketlersivilcelerden kurtulmanın yolu!sivilceye çözümsivilce sarımsaksivilcelerden nasıl kurtulurum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.