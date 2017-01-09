İşte sivilcelerden kurtulmanın yolu!

Farah, özellikle deri altındaki büyük sivilcelere uygulandığında sarımsağın çok etkili olduğunu ve sivilcelerin büyümesini önlediği söyledi.
Gece yatmadan önce sivilceye sarımsak uygulandığında sabaha kadar sivilcenin iyileşeceğini savunan Farah, sarımsağın doğal antibiyotik ve antiviral etkisi sayesinde sivilcelerden kurtulabileceğinizi belirtti.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 21:26
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Farah, özellikle deri altındaki büyük sivilcelere uygulandığında sarımsağın çok etkili olduğunu ve sivilcelerin büyümesini önlediği söyledi.