% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte Silivri Cezaevi'nden çıkan sonuç

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si 'hayır', bin 663'ü 'evet' çıktı.

İşte Silivri Cezaevi'nden çıkan sonuç
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:08

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kullanılan ve geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" olarak kullanıldı.

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevindeki sandıkların tamamı açıldı ve oylar sayıldı. Sandık sonuç tutanakları Silivri Adliyesindeki İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilirken, resmi olmayan sonuçlara göre cezaevinde kayıtlı 7 bin 815 kayıtlı seçmenden 7 bin 600'ü, 32 sandıkta oy kullandı.

Oylardan 100'ü geçersiz sayılırken, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü ise "evet" çıktı.

Buna göre, cezaevindeki tutuklulardan yüzde 77,83'ü "hayır",yüzde 22,17'si ise "evet"ten yana tercihini kullandı.

 
EtiketlerSilivri CezaevireferandumFETÖGÜNCEL Haberleri
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