% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte Silivri Cezaevi'nden çıkan oylar

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si 'hayır', bin 663'ü 'evet' çıktı.

İşte Silivri Cezaevi'nden çıkan oylar
Eklenme: 17 Nisan 2017, 07:27

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kullanılan ve geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" olarak kullanıldı.

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevindeki sandıkların tamamı açıldı ve oylar sayıldı. Sandık sonuç tutanakları Silivri Adliyesindeki İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilirken, resmi olmayan sonuçlara göre cezaevinde kayıtlı 7 bin 815 kayıtlı seçmenden 7 bin 600'ü, 32 sandıkta oy kullandı.

Oylardan 100'ü geçersiz sayılırken, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü ise "evet" çıktı.

Buna göre, cezaevindeki tutuklulardan yüzde 77,83'ü "hayır",yüzde 22,17'si ise "evet"ten yana tercihini kullandı.

 
EtiketlerreferandumFETÖSilivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
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Burak

O 1663 kişiyi ordan kurtarmak gerek!

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mustafa

hainler hainliğine kaldığı yerden devam ediyor.

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Tomtomtummy

Bu kadar beyinsizlik herhalde Turkler'de var olur. Devleti cokertmeye ve de dusmana peskes cekmeye calisan alcak FETOculere, PKK itlerine, DHKP Marxist Atheist teroristlerine, ulkeyi bombalayan ve Muslumanlari katleden DAESH teroristlerine, yas ve cinsiyet farketmeyip [email protected] edip oldurenlere,gasp edip katledenlere, ulkenin istikametinin ne yonde gitmesi gerektigi konusunda kararlara ortak olunmasi hakki taninmis. [email protected] sizin kafanizin icine....(boslugu siz doldurun).550 tane kanun yapmakla mukellef milletvekili var. [email protected] akli basinda bir diktator sizden daha iyidir.Kafalarinda kutuk kirmali.

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tuğrul

Alçak vatan hainleri dört duvar arasında çürümelerini onayladılar satılık tayfa

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Osman

Herşeyi çok net açıklayan bir sonuç tabiki anlayana .

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hamido

Nasıl oluyorda bu teröris vatan haini alçak katiller e oy hakkı tanınıyor ?? bunları maaşları da kesilmeli

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osmanoğlu2023

evetçiler akıllanmış..!diğerleri Nuh diyor peygamber demiyor... yani durmak yok yola devam!

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hrn

Teröristlerin nasıl secme hakkı olur?Ya biz hep evliya gibi davranmaya devam

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Avini

Kelle koltukta/ gün ola harman ola/ daha karpuz kesecekiz bunlara

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