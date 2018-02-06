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İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen teröristbaşı Öcalan'ın Afrin'in kuzeyinde bulunan anıtı, SİHA'lar tarafından tam ağzından vuruldu. ÖSO mensupları ise vurulan anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

06 Şubat 2018 Salı 11:50
İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

YPG'li teröristler tarafından, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

TAM AĞZINDAN VURULDU

Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:50
  1. afrin
  2. öcalan anıtı

YORUM YAZ

  • halimhalim1 sa önce
    öcalan tekrar yargılanıp idam işlemeye devam ettiği suçlardan dolayı acilen idam edilmelidir. SAvaş hukukunda idam hiç bir zaman kaldırılmaz.
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