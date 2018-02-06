İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen teröristbaşı Öcalan'ın Afrin'in kuzeyinde bulunan anıtı, SİHA'lar tarafından tam ağzından vuruldu. ÖSO mensupları ise vurulan anıtın önünde fotoğraf çektirdi.06 Şubat 2018 Salı 11:50
YPG'li teröristler tarafından, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.
TAM AĞZINDAN VURULDU
Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.
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