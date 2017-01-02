İşte SGK personel alımı başvuru ve şartları

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 23 Aralık 2016'da yayınladığı ilan ile birlikte 2017 yılında 400 Personel alımı yapacağını duyurmuştu. 2 Ocak 2017 itibari ile SGK Personel Alımı başladı. Binlerce kişi SGK 400 Personel Alım şartlarını merak ediyor. SGK 400 Personel Alımı'nda KPSS Şartı var mı? merak edilenler arasında. Başvuruları bugün başlayan SGK Personel Alımı ile ilgili detaylar.

SGK 23 Aralık'ta yayınladığı duyuru ile 2 Ocak 2017'de 400 Personel alımı için başvuruların başlayacağını duyurmuştu. Başvurular 13 Ocak 2017'ye kadar devam edecek. 400 Personel'in alınacağı alan ise Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olacak.

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SGK 400 Personel Alımı Başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacağı 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı için başvuru şartları şu şekilde açıklandı;

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

- ÖSYM tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113 puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

- Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Başvuru yapmak isteyen adayların https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresine giderek T.C. Kimlik Numarasını girmesi gereklidir. T.C. Kimlik Numaranızı girdikten sonra önünüze gelen Sınav Başvuru Formu'nu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı için başvurunuz alınmış olacak.

Eğer Başvurunuz kabul edilirse (yukardaki şartları taşıyorsanız), kurum tarafından sınav yerleri 20 Ocak 2017'de ilan edilecek. Başvurunuz kabul edilirse gereken belgeleri 31 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında elden teslim etmeniz gereklidir.