İşte şekersiz kek

Ya bal ve pekmez. Bal ısıyla temas edince toksik etki yapıyor. Pekmez de zaten çok uzun süre kaynatılarak yapıldığı için bu etki maalesef mevcut. Geriye şeker yerine kullanabileceğimiz olgun muz ve kuru dut, hurma ya da kuru üzüm, gün kurusu kayısı olabilir.

MUTFAĞINIZA SOKMAMANIZI TAVSİYE ETTİĞİMİZ MADDELER;

-Rafine tuz,

-Rafine şeker,

-Rafine endüstriyel un,

-Kabartma tozu,

-Şekerli vanilin,

-Kakao (ham kakao hariç)

-Zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve tereyağ dışında kalan bütün yağ çeşitleri,

-Fermente edilmemiş süt..

KULLANMANIZI TAVSİYE ETTİKLERİMİZ

-Kaya tuzu,

-Meyvelerin doğal şekeri,

-Ata buğdaydan taş değirmen unu veya siyez unu,

-Karbonat,

-Vanilya,

-Ham kakao,

-Zeytinyağı, tereyağı,

-Peyniraltı suyu

-Elma sirkesi

KEKİMİZ İÇİN MALZEMELER

-4 adet gezen tavuk yumurtası (ya da organik yumurta)

-1.5 su bardağı peyniraltı suyu,

-1 fiske kaya tuzu,

-Yarım su bardağı zeytinyağı,

-3 iri tatlı muz,

-1 su bardağı dut kurusu,

-1 yemek kaşığı vanilya özütü,

-1 çay kaşığı karbonat,

-1 tatlı kaşığı limon suyu,

-1 çay kaşığı toz tarçın,

-2 avuç kırılmış ceviz içi,

-Aldığı kadar siyez unu. Bulamazsanız, kepekli un.

YAPILIŞI;

Kekin tatlılığını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunun için keki kalıba dökmeden bir damla tadına bakın gerekirse dut kurusu ya da muz ilave edin..

Bu ölçüden 2 baton kek kalıbı miktarı kek çıkar. Dilerseniz ölçüyü ikiye bölüp siz bir baton kek yapabilirsiniz.

Kuru dutu rondoda çekin. İri taneli dut unu haline geliyor.

Ardından rondoda muzları püre haline getirin.

Çırpma kabına yumurtaları, bir fiske tuzu, muz püresini ve çekilmiş dutu ekleyip yumurtalar kabarana kadar mikserle çırpın. Çok güzel kremamsı bir kıvam alır.

Karışımın üzerine un hariç diğer malzemeleri ilave edin.

Karbonatı kaşığa alıp üzerine limon suyunu ekleyerek kabartın ve ardında onu da kek harcına ilave edin.

Karışım homojen bir kıvam alınca en son unu da ekleyip tekrar karıştırın ve kıvamını ayarlayın.

Bildiğimiz kek hamuru kıvamını alınca kalıba döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında kalıbınızın ve fırınınızın durumuna göre yaklaşık bir saat içi tamamen pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun.