Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte şehit Eren Bülbül'e küfür eden PKK'lının sonu!

Trabzon'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden PKK sempatizanı yakalandı.

15 Ağustos 2017 Salı 13:38
İşte şehit Eren Bülbül'e küfür eden PKK'lının sonu!

Şehit Eren Bülbül hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşımda bulunan Ozan Ayede isimli PKK yandaşının, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Evine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan Ayede, işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayede'nin PKK'ya katılan ablası da 2 sene önce yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 13:38
  1. eren bülbül
  2. pkk
  • Osmanli14533Osmanli1453313 dk önce
    Hahahahaaaa iki gün sonra buda merdivenden düşer :)
  • Ruhi Ruhi 19 dk önce
    Soysuzlugun yasi olmaz iste kaniti bu 
  • DirilişDiriliş41 dk önce
    Eğer bu sağ çıkarsa biz de bir numaralı muz cumhuriyetiyiz.
  • HacıHacı43 dk önce
    Biraz daha dövün iyi olmamış
  • YusufYusuf46 dk önce
    Senin baban belli degilki ne oldugunu soyleyim ateist kopek bu insanlik disi yaratigi serbest birakirsaniz eger sizede yaziklar olsun
  • Karadenizli DursunKaradenizli Dursun49 dk önce
    Ellerinizle sağlık yiğitler...
  • yıldyıld54 dk önce
    serefsiz adi pislık hayvan demeyin lutfen hayvana hakaret olur
  • Cenk 38Cenk 381 sa önce
    Aynaya bak itin kim olduğunu görürsün kansız şeref yoksunu iki ayaklı hayvan seni.
  • xx1 sa önce
    Merdivenden düşsün gebersinkendiniAssıninşallah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ortahisar'da bıçaklanmış kadın cesedi bulundu
  1. Ortahisar'da bıçaklanmış kadın cesedi..
  2. Mesut Barzani'ye referandum şoku!
  3. Otobüste büyük panik! 'Bir yıldır..
  4. Birinci lig ekibinden Robinho bombası!
  5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu..
  6. Köşeye sıkıştırdılar! En büyük darbeyi..
  7. PKK'lılardan cezaevinden firar girişimi!
  8. Bu köyde tüm kapılar Türk bayrağına..
  9. Öznur Çalık: Milletimizin emrinde..
  10. Şanlıurfa'da ÖSYM’nin hatası çoban..
  11. Yazıklar olsun.. Şehit Eren'in adını..
  12. Hangi il hangi takımı tutuyor? İşte..
  13. Suriye’de tehditle evlerinden..
  14. Dev şirketteki tüm hisselerini sattı
  15. TÜBİTAK'tan tarihinin en yüksek hibe..
  16. İran'dan sert çıkış! Bir daha yaptırım..
  17. Maçka şehidi ‘Eren’in adını kullanarak..
  18. Başbakan Binali Yıldırım: Değişimin..
  19. Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan..
  20. Köpük sosisten bakın ne yaptı!
Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti