İşte şehit Eren Bülbül'e küfür eden PKK'lının sonu!
Trabzon'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden PKK sempatizanı yakalandı.15 Ağustos 2017 Salı 13:38
Şehit Eren Bülbül hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşımda bulunan Ozan Ayede isimli PKK yandaşının, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşadığı tespit edildi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Evine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan Ayede, işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ayede'nin PKK'ya katılan ablası da 2 sene önce yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmişti.