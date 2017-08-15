İşte şehit Eren Bülbül'e küfür eden PKK'lının sonu!

Şehit Eren Bülbül hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşımda bulunan Ozan Ayede isimli PKK yandaşının, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Evine yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan Ayede, işlemlerinin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayede'nin PKK'ya katılan ablası da 2 sene önce yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmişti.