Tekirdağ'daki selde şehit olan askerin son görüntüleri

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana gelmiş, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan askeri araçta kaybolan er Sefa Parhan’ın şehadet haberi gelmişti.

Şehit Parhan’ın acı haberi, İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Aynı zamanda AK Parti Çiğli İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan'ın kardeşi olan şehit askerin terhisine 15 gün kala şehit olması herkesi üzüntüye boğdu. Acı haber sabahın erken saatlerinde askeri erkan tarafından ailesine verildi. Haber duyulur duyulmaz şehit evi Türk bayraklarıyla donatılarak, vatandaşlar şehit evine akın etti.

SAZ EŞLİĞİNDE ŞARKI SÖYLEMİŞ

Şehit askerin sosyal medya hesabında silah arkadaşlarıyla beraber söylediği bir türkü de ortaya çıktı. Saz eşliğinde “Su Misali” parçasını yanık bir sesle söyleyen Parhan’ın bu videosu dinleyenlerin içini acıttı. Video, sosyal medya hesaplarında da onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Şehidin bir başka videoda da “Bir Fidan” türküsünü söylediği görüldü. Yine arkadaşının saz çalmasıyla türküyü duygu yüklü bir sesle söyleyen şehit askerin bu görüntüsü de yürekleri dağladı. Sefa Parhan’ın şehit olmasının ardından sosyal medya hesabı taziye mesajlarıyla doldu. Özelikle söylediği türkünün altına onlarca yorum yapıldı.