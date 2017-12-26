İşte Şam rejimine ait uçağın düşürülme anı

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Suriyeli muhalif güçler, Hama kırsalında rejime ait L-39 tipi bir savaş uçağı düşürdü. Uçağın düşürülme anı böyle görüntülendi.
26 Aralık 2017 Salı 22:14
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:14
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