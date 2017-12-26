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İşte Şam rejimine ait uçağın düşürülme anı

Suriyeli muhalif güçler, Hama kırsalında rejime ait L-39 tipi bir savaş uçağı düşürdü. Uçağın düşürülme anı böyle görüntülendi.

26 Aralık 2017 Salı 22:14
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:14
  1. Esed
  2. Şam rejimi
  3. Şam rejimine ait uçak
  4. uçağın düşürülme anı
  5. Suriyeli muhalifler
  6. Hama
  • Gökhan anliGökhan anli2 sa önce
    Bu ne tür roket atar ?Kim verdi buna? Türkiye mi Verdi?

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