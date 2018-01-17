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İşte Rusya'nın yeni icadı

Pentagon'dan medyaya sızan “Nükleer Görünüm Gözden Geçirme Raporu”na göre, Rusya, 100 megatonluk nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip denizaltı dronelar inşa etmeyi başardı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:16
İşte Rusya'nın yeni icadı

Belgede “AUV - Autonomous Underwater Vehicle” adıyla geçen silah, Rusya’nın çoklu nükleer fırlatma araçlarının belirtildiği listede sıralanıyor. “Kanyon” kod adıyla tanımlanan nükleer drone, 6200 mil (11,500 km.) menzili, 3280 feet (1000 m.) derinlikte seyretme kabiliyeti ve 58 knot’luk (107 km/h) hızıyla ABD’nin tüm sahil şeridini ve stratejik deniz üslerini vurma imkanına sahip. 'Kanyon', Rusya’nın iki farklı sınıf denizaltısı tarafından taşınabiliyor. Rusya’nın söz konusu nükleer silahı geçtiğimiz yıllarda başarıyla test ettiği de belirtiliyor. Öte yandan Rusya’nın, ABD uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip yeni bir füze geliştirdiği de ortaya çıktı. Alman Stern gazetesi, Rusya’da geliştirilen ‘Tsirkon’ füzesinin ABD uçak gemileri için gerçek tehdit oluşturacağını yazdı. Yazıda, modernizasyondan geçen Amiral Nahimov ve Pyotr Velikiy savaş gemilerinin modern S-500 hava savunma sistemi ve Kalibr seyir füzeleriyle donatılacağı belirtilirken, en önemli yeniliğin Tsirkon 3M22 hipersonik seyir füzesi olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:16
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