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İşte Rusları vuran İHA'lar

31 Aralık 2017'de Rusya'nın Suriye'deki askeri üssü Hımeymim'e saldıran muhaliflerin geliştirdiği İHA'lar ilk kez yayınlandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 21:03
İşte Rusları vuran İHA'lar

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de Rus askeri üssü Hımeymim'e saldıran kimliği belirsiz (İnsansız Hava Aracı) İHA'lar 7 Mig Rus jetini kullanılamaz hale getirmişti. 

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini ve 10 askerin yaralandığını duyurmuştu. 

Rus askeri üssüne saldırdan (İnsansız Hava Aracı) İHA'ların ilk görüntüleri yayınlandı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık tarihinde Mısır ve Türkiye ziyaretleri öncesinde ansızın Hmeymim Hava Üssü'nü ziyaret etmişti. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 21:03
  1. Suriye
  2. Rus askeri üssü
  3. Hımeymim
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