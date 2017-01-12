İşte Riekerink'in istediği transfer

Galatasaray Yönetimi, kendi hazırladığı liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Riekerink’ten yeni bir talep geldiği öğrenildi.
Hollandalı hoca, transfer edilmesi halinde, sol ayaklı uzun bir stoperin savunmayı toparlayacağı yönünde görüş bildirdi. Sarı-Kırmızılı idareciler bu talebi değerlendirecek.
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:40
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Galatasaray Yönetimi, kendi hazırladığı liste doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Riekerink’ten yeni bir talep geldiği öğrenildi.