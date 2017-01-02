İşte Reina teröristinin en son yayımlanan fotoğrafı

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlenme mekanı Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Ortaköy'de Reina katlimanı gerçekleştiren teröristin fotoğrafları ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN GERÇEK FOTOĞRAFI

CNNTürk muhabiri Hakan Tunç ise bu sabah son bilgileri paylaştı... Yayın yasağı nedeniyle belli bilgileri paylaşan Tunç şunları söyledi:

"Saldırgan hala aranıyor. Saldırganın eşgali, bağlantıları, uyruğu ve yüzü mevcut. Polis çalışmaları sürdürüyor. Saldırganın eşgal bilgisi kesinleşti. İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı ortaya çıktı. Polis dün gece şüphelinin fotoğrafını basınla paylaştı.

Güvenlik güçleri dün akşam teröristin güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı.

Olay Yeri İnceleme Şubesi tüm delilleri topladı. Delillerle ilgili çalışmalar sürüyor. Polis kriminal çalışmaları da devam ediyor. Terörist, uzun namlulu bir silah kullanmıştı. Kaçarken de silahı olay yerinde bırakmıştı. Silah, mermi çekirdekleri, boş kovanların balistik incelemesi sürüyor.

TOPLAM 7 DAKİKA

01.15 saldırının başlangıcı, 1.22 saldırganın kaçışı. Toplam 7 dakika içerisinde terörist 39 kişinin canını alıyor, 65 kişiyi yaralıyor, üzerini değiştiriyor ve gözlerden kayboluyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde teröristin ateş açarak Reina'ya girdiği görülüyor. Onun gelişini gören kişiler kendilerini can havliyle yere atıyor. Görüntüleri inceleyen güvenlik görevlileri teröristin bir profesyonel bir cani olduğunu düşünüyorlar.

KAYITLAR GERİYE DÖNÜK İNCELENİYOR

MOBESE kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları geriye dönük olarak tek tek inceleniyor. Hangi ilçeden taksiye bindi, hangi güzergahı izleyerek Reina'nın önüne geldi hepsi belli, bağlantıları belli. Teröristin daha önce olay yerinde keşif yaptığı düşünülüyor. Eğlence mekanını çok iyi bildiği değerlendiriliyor"

'TERÖRİST TECRÜBELİ BİR KATİL'

Öte yandan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden terör uzmanı Emekli Yüzbaşı Abdullah Ağar, teröristle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ağar terörist için, “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna işaret ettiğini belirten Ağar, “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı, uzman ve sızma eylem, sıyrılma güdümlü” diye konuştu.