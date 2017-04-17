% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte referandumda en çok "Evet" oyu alan ilçeler!

"Evet" ve "Hayır" oyları arasındaki büyük rekabet sonuçlandı. İşte ülke genelinde %90'ın üzerinde "Evet" oyu alan ilçeler...

İşte referandumda en çok "Evet" oyu alan ilçeler!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 01:02

16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarının açıklanması ve sayımların tamamlanmasıyla birlikte heyecanlı takip sonlandı. İşte "Evet" oylarının rekor kırdığı ilçeler...

SANDIKTAN EN ÇOK "EVET" OYUNUN ÇIKTIĞI İLÇELER

Evet oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Şanlıurfa/Akçakale

ŞANLIURFA/AKÇAKALE OY ORANI: %95,23

Adıyaman/Sincik: %96,28

Adıyaman/Samsat: %94,01

Aksaray/Gülağaç: %93,44

Bolu/Dörtdivan: %90,35

Elazığ/Palu: %94,19

Muş/Hasköy: %91,74

Nevşehir/Acıgöl: 90,04

Sivas/Doğanşar: 90,71

Erzurum/Pazaryolu: 91,16

Malatya/Kale: %94,39

Şanlıurfa/Akçakale: %95,23

Şanlıurfa/Harran: %97,27

Trabzon/Hayrat: %90,65

 
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