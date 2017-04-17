İşte referandumda en çok "Evet" oyu alan ilçeler!

16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarının açıklanması ve sayımların tamamlanmasıyla birlikte heyecanlı takip sonlandı. İşte "Evet" oylarının rekor kırdığı ilçeler...
SANDIKTAN EN ÇOK "EVET" OYUNUN ÇIKTIĞI İLÇELER
Evet oyunun rekor oranda oy aldığı ilçe: Şanlıurfa/Akçakale
ŞANLIURFA/AKÇAKALE OY ORANI: %95,23
Adıyaman/Sincik: %96,28
Adıyaman/Samsat: %94,01
Aksaray/Gülağaç: %93,44
Bolu/Dörtdivan: %90,35
Elazığ/Palu: %94,19
Muş/Hasköy: %91,74
Nevşehir/Acıgöl: 90,04
Sivas/Doğanşar: 90,71
Erzurum/Pazaryolu: 91,16
Malatya/Kale: %94,39
Şanlıurfa/Akçakale: %95,23
Şanlıurfa/Harran: %97,27
Trabzon/Hayrat: %90,65