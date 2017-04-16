İşte referandum sonucunu doğru bilen anket şirketleri

16 Nisan referandumunda anket şirketlerinin neredeyse tamamı sonuçları bilemedi. Sadece 3 anket şirketi sonuçları tahmin etmede başarıya ulaştı.
İşte sonuçları bilen 3 anket şirketi:
KONDA referandumda 51,5 EVET,
GEZİCİ yüzde 51,3 EVET,
KONSENSUS ise yüzde 51,2 ile EVET çıkacağını bildirmişti.
Referandum sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre son rakamlar şöyle oldu;
EVET: YÜZDE 51,3
HAYIR: YÜZDE 48,7
Referandumun sonuçlarını sadece yukarıdaki 3 anket şirketi başarıyla tahmin etti. Diğer 10 anket şirketi ise hüsrana uğradı.