% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte referandum sonucunu doğru bilen anket şirketleri

16 Nisan referandum sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sonuçları doğru bilen anket firmaları da ortaya çıktı. İşte referandum sonuçlarını doğru tahmin eden 3 anket firması...

İşte referandum sonucunu doğru bilen anket şirketleri
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:56

16 Nisan referandumunda anket şirketlerinin neredeyse tamamı sonuçları bilemedi. Sadece 3 anket şirketi sonuçları tahmin etmede başarıya ulaştı.

İşte sonuçları bilen 3 anket şirketi:

KONDA referandumda 51,5 EVET,

GEZİCİ yüzde 51,3 EVET,

KONSENSUS ise yüzde 51,2 ile EVET çıkacağını bildirmişti.

Referandum sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre son rakamlar şöyle oldu;

EVET: YÜZDE 51,3

HAYIR: YÜZDE 48,7

Referandumun sonuçlarını sadece yukarıdaki 3 anket şirketi başarıyla tahmin etti. Diğer 10 anket şirketi ise hüsrana uğradı.

 
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HABER YORUMLARI
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selami

Cav cav konuşan adil gürün anketi nerde ben bildim ben bildim diye ekranda essahtan bişeymişgibi laf konuşuyordu. Sonucbiri hayırcıları vatan haini ilan ediyordu pkk ile aynı safa yerleştiriyordu biride evetcileri gavur yonana benzetiyordu.topu aynı eşim evete ben hayıra bastık tayyip beyin tek avantaşı bu nufusun %50 kadından oluştuğunu cok iyi bilip bu yonde avrat kollarını iyi koordine etmesi artık erkek olarak avradıma benim sözüm geçmiyor

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Abdullah

Adil Gür fena s... Daha da kimse dinlemez bu adamı.

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