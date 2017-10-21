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İşte rakamlarla Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 386. kez karşı karşıya gelecek.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:11
İşte rakamlarla Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Şimdiki Ülker Stadyumu'nun bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve sarı kırmızılıların 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık mücadelede, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 385 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 121. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 120 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:11
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  5. Türk Telekom Stadyumu
  • NmemonNmemon23 sa önce
    Fb taraftarı ve oyuncuları yöneticileri ancak beyninin ne kadar olduğu belli saffet sancaklı denen eski futbolcunun birebir röportajını izleyin adam 2 ta kim dada oynamış ve diyor ki fenerbahce de oynarken gs nasıl yeneriz onu düşünüyorlardı diyor gs da oynarken de barselona yı nasıl yeneriz diye düşünüyorlardı dior yani fark ortada yok 6.0 yen misiniz ne olmuş üstünlüğünuzu uluslar arası gösterin şampiyonluk kupasiyla gösterin boş boş konuşmayın adam olun bu
  • EmirEmir1 gün önce
    FB
  • KanuniKanuni1 gün önce
    Galatapalacemi desem towerpalace mi desem bilemiyorum. 11 tane yabancı ile sahaya çıkan takıma ne denirse o olsun. Sayın çakır en az 2 oyuncuyu lider takımdan kızartır ve Fenerbahçe kazanır. Hakeme itiraz kayıkçı kavgası. FF aranın daha fazla açılmasına müsaade etmez. Demedi demeyin. Vesselam. Fetöcüleri genel kurulda ihraç etmiyen takımı o tarihten itibaren tutmayan yani eski bir GS li olarak söylüyorum. Çok da iyi olur bu şımarıklara.
  • MuratMurat1 gün önce
    Ezel ve ebed Allaha aittir. "Ezeli rekabet" olan elfazi küfrü bu siteye yakıstıramadım
  • fairplayfairplay1 gün önce
    ~~FB~~
  • MustafaMustafa1 gün önce
    Yetişince ne oluyor ki sanki fb önde olunca ne oldu. Yirmi maç önde olsa ne beşyüz maç önde olsa ne çok komiksiniz :-)
  • TekyolhakyolTekyolhakyol1 gün önce
    2907 yilinda yetisirler bize:-)
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