İşte rakamlarla Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Şimdiki Ülker Stadyumu'nun bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve sarı kırmızılıların 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık mücadelede, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 385 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 121. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 120 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.