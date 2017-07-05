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İşte Polis Özel Harekat'ın 3 muazzam hareketi!

Özel harekat polislerimizin kameralara yansıyan 3 muazzam hareketi derlendi. İyi seyirler...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
  1. Polis Özel Harekat
  2. 3 muazzam hareket
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