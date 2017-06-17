İşte paylaşılamayan adam: Emre Çolak

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da tam 7 sezon oynayan ancak bir türlü taraftarların gözüne giremeyen Emre Çolak, İspanya’da tam anlamıyla patlama yaptı.



La Liga’da Deportivo La Coruna formasıyla 33 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol, 7 asistlik istatistik yakalarken, 1 senede İspanyol devlerini peşine takmayı başardı.



Kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Emre için Sevilla ve Valencia’nın 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenilirken, Deportivo ise 9-10 milyon Euro’dan aşağı oyuncusunu göndermek istemiyor, kıran kırana pazarlıklar sürüyor.



Gittiğine pişman etti!



Galatasaray’dan bedelsiz şekilde ayrılıp Deportivo’nun yolunu tutan Emre, ‘Kaçan balık büyük olur’ dedirtirken, bu sezonki performansıyla pek çok Sarı-Kırmızılı taraftarı da gittiğine pişman etti. Başarılı futbolcu, Sevilla ya da Valencia’dan birine gitmeye hazırlanırken, Galatasaray ise orta sahaya Josue’nin yerine oyuncu bakıyor.

Kaynak:Fanatik