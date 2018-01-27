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İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı

3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin son dönemini ekranlara yansıtan Payitaht Abdülhamid'in 36. bölüm fragmanı yayınlandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 00:41
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 00:41
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