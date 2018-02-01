İşte Öztürk Yılmaz gerçekleri

Özel Harekat Polisi Abdülsettar Yaşar, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Başkonsolosluğu olduğu zaman DEAŞ tarafından yapılan baskının perde arkasını A Haber'e anlattı.

Baskın anlarında başkosoloslukta görevli olan Yaşar, "Öztürk Yılmaz, kendini muhasebeci Kenan olarak tanıttı. Başına silah dayamadılar. Battaniye'nin altına saklandı. İngilizce bildiğini DEAŞ'lılardan gizledi." dedi.

FETÖ’nün Öztürk Yılmaz ile bir işi var. Ama ne?

2014 yılında DEAŞ'lılar Musul Konsolosluğumuzu işgal ederek Başkonsolos Öztürk Yılmaz ve toplam 46 çalışanı rehin almıştı. Şu an CHP milletvekili olan Öztürk Yılmaz DEAŞ'tan korkarak kendini muhasebeci Kenan olarak tanıtmıştı. O dönem yanında görev yapan özel harekat polisi Settar Yaşar'ı adres göstermişti.

Yaşar, o dönemde neler yaşandığını şöyle anlattı: "Etrafımız kuşatıldığında Arapça bilen tek ben olduğumdan ben çağrıldım. Kapıyı onlara ben açtım. Bizim buradan hemen gitmemizi bizimle herhangi bir sıkıntısı olmadığını, ilk önce terk etmemizi istediler.

KONSOLOSLUK BASILINCA YERNİNE BENİ GEÇİRDİ

Öztürk Yılmaz beni kesinlikle bu işe karıştırmıyorsunuz sizin göreviniz beni korumaktır. Bizi korumakla görevlisiniz Kesinlikle hiç kimse bir tane bile mermi sıkmayacak talimatını verdi. Ben kamufle oluyorum bu işlere sen bakacaksın dedi."

DEAŞ'ın sözde sorumlusunun bizi sorguladıktan sonra bırakacağını söylemesine rağmen sürecin uzun sürdüğünü dile getiren Yaşar "Kendimi sorumlu olarak tanıttığımda Öztürk Yılmaz yanımdaydı" dedi.

ÇOK KORKTU

Yaşar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Korkmadığı an yoktu ki zaten. Bir ara kafayı sıyırdığı oldu.DEAŞ'ın İngilizce bilen varmı sorusuna asla bildiğini söylemedi. Bana kesinlikle beyefendi falan demeyin dedi. DEAŞ'lıların korkusundan battaniyenin altına saklandı."

GİZEMLİ TELEFON

Konsolosluğun imkan varken neden tahliye edilmediği sorusuna ise tam tahliye edilecekken yapılan gizemli bir telefon konuşmasından sonra Öztürk'ün tahliye fikrinden vazgeçtini kaydetti.

Yaşar, Öztürk'ün başına silah dayandığı iddiasını da yalanladı.