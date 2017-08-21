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İşte Özel Kuvvetlerin yeni komutanı!

Eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, 2. Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Gelibolu’ya atanmasının ardından boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığına 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:35
İşte Özel Kuvvetlerin yeni komutanı!

Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan general ve amirallerin yeni görev yerleri belirlenirken, kritik bir koltukta da değişim oldu. Fırat Kalkanı Harekâtı’nı yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 2. Kolordu Komutanı olarak Çanakkale Gelibolu’ya atanması ile boşalan koltuğa Özel Kuvvetler Komutanlığını ise 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirildi.

Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı kimdir?

Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, 2014 YAŞ kararlarıyla Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi etmişti. Askerlik hayatı komando olarak geçen Ercan Çorbacı, ihtisas kurslarını başarı ile tamamladı. Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetlerde uzun süredir görevini yürütüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:35
  1. Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
  2. İşte Özel Kuvvetlerin yeni komutanı
  3. Yeni Özel Kuvvetler Komutanı
  4. Korgeneral Zekai Aksakallı
  5. Ahmet Ercan Çorbacı kimdir
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