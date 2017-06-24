İşte Ozan Tufan yeni takımı!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak oynadığı futbolla taraftarı bir türlü tatmin edemeyen Ozan Tufan sarı-lacivertli kulübe veda ediyor. Bir süredir Portekiz ekipleriyle görüşme halinde Ozan Tufan'ın menajeri Ahmet Bulut futbolcunun Sporting Lizbon'a transferi konusunda anlaşma sağladı.



Sporting Lizbon, Ozan'ı satış opsiyonlu kiralamak isterken Fenerbahçe kaynak oluşturmak için bonservis bedeli talep etti. Uzun görüşmeler sonunda sarı-lacivertliler 8 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim yapmaya razı oldu ve taraflar büyük ölçüde anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.