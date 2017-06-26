İşte Osmanlı'nın yıldızını 40 milyona transfer edecek takım
Osmanlıspor'a Ndiaye'nin transferi için 40 milyon TL'lik teklifte bulunan İngiliz ekibinin, Bilic'in çalıştırdığı West Ham United olduğu ortaya çıktı.26 Haziran 2017 Pazartesi 23:31
Osmanlı'nın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye için, bir İngiliz kulübünün 10 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) teklif ettiği ileri sürülmüştü. Bu takımın, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham olduğu ortaya çıktı.
"İNGİLTERE'YE GİDİYORUM"
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncu, "Osmanlı'dan kesin olarak ayrılacağım. Yeni takımım Premier Lig'den olacak" dedi.
Ndiaye, 2 sezonda 75 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 7 de asist yaptı.