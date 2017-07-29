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İşte Osmanlı sınırlarının günümüzdeki petrol geliri

Osmanlı Devleti yıkılmamış olsaydı sınırları içerisindeki petrol geliri böyle olacaktı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:49
İşte Osmanlı sınırlarının günümüzdeki petrol geliri

Petrolün 1860'larda keşfinden sonra Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar dünya petrol rezervinin %55'ini oluşturmaktaydı.Osmanlı Devleti'nin bu sınırları devam ediyor olsaydı petrol geliri  783 milyar $ olacaktı.

2013 yılının petrol gelirlerine göre;

S.Arabistan:327 milyar  $

Katar:107 milyar  $

Irak:101 milyar $

Kuveyt:100 milyar $

Cezayir:68 milyar $

Libya:63 milyar $

Bahreyn:17 milyar $

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:49
  1. petrol geliri
  2. Osmanlı Devleti
  3. Osmanlı da petrol
  • Kıpchak Kıpchak 8 dk önce
    Giden gitmiş, ben Anadolu topraklarında da tatmin edici miktarda petrol olduğuna inanıyorum ..Araştırmalariçin sondajkuyusu açma işi pahalı bir iş her açılan kuyudan petrol çıkmıyor .Ekonomi düzeldikçe daha çok araştırma yapılacak ve petrol bulunacak Allah'ın izniyle
  • mfgmfg23 dk önce
    Osmanlıyı dıştan çökertemeyince içten çökerttiler.Sonrada konmaya geldiler.Ona rağmen o koca orduları Çanakkaleyi geçemedi.Ama noldu ?Halen Osmanlı geri kaldığından çöktü derler.Bir Osmanlı düşmanlığı aşılarlar.Osmanlı Nizamı cedidi kuruyor kapatıp Onu kuran paşayı sürgün ediyorlar.Kim vatan severse jurnalliyorlar.Tüfeğe gavur icadı diyerek tüfek fabrikalarını kapattırıyorlar.Hani şimdiki 3.köprüye havalimanına nükleer tesise hayır diyen topluluk var ya onların ataları
  • AlpAlp26 dk önce
    O ülkelerin sorunları için kim bilir hergün kaç Mehmet ölecekti... Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hoş, en büyük düsmanlıkları da Türk Türk'e yapıyor orası ayrı bir konu.
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