İşte Osmanlı sınırlarının günümüzdeki petrol geliri
Osmanlı Devleti yıkılmamış olsaydı sınırları içerisindeki petrol geliri böyle olacaktı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:49
Petrolün 1860'larda keşfinden sonra Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar dünya petrol rezervinin %55'ini oluşturmaktaydı.Osmanlı Devleti'nin bu sınırları devam ediyor olsaydı petrol geliri 783 milyar $ olacaktı.
2013 yılının petrol gelirlerine göre;
S.Arabistan:327 milyar $
Katar:107 milyar $
Irak:101 milyar $
Kuveyt:100 milyar $
Cezayir:68 milyar $
Libya:63 milyar $
Bahreyn:17 milyar $