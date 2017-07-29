İşte Osmanlı sınırlarının günümüzdeki petrol geliri

Petrolün 1860'larda keşfinden sonra Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar dünya petrol rezervinin %55'ini oluşturmaktaydı.Osmanlı Devleti'nin bu sınırları devam ediyor olsaydı petrol geliri 783 milyar $ olacaktı.

2013 yılının petrol gelirlerine göre;

S.Arabistan:327 milyar $

Katar:107 milyar $

Irak:101 milyar $

Kuveyt:100 milyar $

Cezayir:68 milyar $

Libya:63 milyar $

Bahreyn:17 milyar $