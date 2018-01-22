İşte öldürülen sözde yöneticiler!
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.22 Ocak 2018 Pazartesi 19:20
YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi.
TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.
Operasyon sırasında öldürülen terör örgütü PKK’lı teröristlerin sözde yöneticilerinin kimlikleri paylaşıldı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr