İşte öldürülen sözde yöneticiler!

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.

Operasyon sırasında öldürülen terör örgütü PKK’lı teröristlerin sözde yöneticilerinin kimlikleri paylaşıldı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr