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İşte öldürülen PKK'lı teröristler

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369'a yükselirken, Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:32
İşte öldürülen PKK'lı teröristler

YENİAKİT.COM.TR Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.

Köyde çok sayıda terörist öldürüldü. 

Öte yandan terör örgütü PKK, Afrin'de sakladığı kayıplarıda yayınlamaya başladı. Harekatın başından beri Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından öldürülen teröristlerde yayınlandı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:32
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Amara Tepesi

YORUM YAZ

  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 49 dk önce
    Ne güzel bir haber,ne güzel LEŞ resimleri Rabbim sayılarını artırsın! Içim içime sığmadı!Lokma dökme zamanı :)))
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