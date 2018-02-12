İşte öldürülen PKK'lı teröristler
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369'a yükselirken, Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.12 Şubat 2018 Pazartesi 17:32
YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.
Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.
Köyde çok sayıda terörist öldürüldü.
Öte yandan terör örgütü PKK, Afrin'de sakladığı kayıplarıda yayınlamaya başladı. Harekatın başından beri Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından öldürülen teröristlerde yayınlandı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
YORUM YAZ