İşte öldürülen PKK'lı teröristler

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi.

Köyde çok sayıda terörist öldürüldü.

Öte yandan terör örgütü PKK, Afrin'de sakladığı kayıplarıda yayınlamaya başladı. Harekatın başından beri Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından öldürülen teröristlerde yayınlandı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr