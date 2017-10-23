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Başörtülü kadına yumruk atan saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

Yolda yürüyen başörtülü kadına önce omuz atıp ardından yumrukla darp eden tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar hakkında bir yıl hapis isteminde bulunuldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:28

Ataşehir’de, yolda yürüyen Aycan Ç.’e omuz attıktan sonra, kadının tepki göstermesi üzerine yumrukla saldıran ve çıkartıldığı adliyede tutuklanan Hakan Dündar hakkında, ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

Ataşehir’de 29 Eylül’de meydana gelen olayda, yolda yürüyen Aycan Ç. isimli kadın, yanından geçerken kendisine çarpan Hakan Dündar’ı uyarması üzerine, geriye dönen Dündar’ın yumruklu saldırısına uğradı. Hakan Dündar yumrukla saldırının ardından olay yerinden ayrılırken, Aycan Ç. ise çevredeki vatandaşların yardımı ile yerden kaldırıldı.

Kadının şikayeti üzerine kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen ve okuduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 3. sınıfta dondurduğu ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan Dündar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hakan Dündar, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ekim tarihinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Dündar, tutuklama istemiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakan Dündar buradaki ifadesinde, “Olay olduğu için üzgünüm. Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı. Bayan bir an dengesini kaybedip düştü. Ciddi bir hareketim olmadı. Başka ekleyecek bir husus yoktur” dedi.

Hakan Dündar, üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin (güvenlik kamera kayıtları, şüphelinin ikrarı, mağdurun bayanı ve teşhis tutanağı) bulunması, şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalini doğuran kuvvetli şüphe sebepleri bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede, Hakan Dündar’ın üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından verilen raporda da, şüphelinin ceza ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği anlatılarak, Hakan Dündar’ın ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından Hakan Dündar’ın yargılanmasına başlanacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:28
  1. Ataşehir
  2. Hakan Dündar
  • MuratMurat17 sa önce
    CEZA KANUNUNUN GARANTÖRÜ DEVLETMI YOKSA MEDYAMI ONLARIN MEDYASI HABER YAPMISMIS DEVLET YOK MEDYA VAR MEDYA NE CEZA KESERSE O DEVLETSIZLIGIN SUCUDA MEDYA DEGIL HERALDE
  • AliveliAliveli17 sa önce
    Yahu habire HSYK değişiklik oluyor ama adalet gala duvarda yazılı kalıyor
  • Gülden Gülden 17 sa önce
    Kesinlikle katılıyorum bugünbir bayana böyle yapan doktor olunca kimbilir hastalarına ne zararlar verir böyle rahatsiz kişilerin yapacağı en son meslek doktorluktur
  • SeriatciduzenyokolsunSeriatciduzenyokolsun17 sa önce
    Serbest birakildi
  • TcTc18 sa önce
    İnsan olarak düşünmek empati yapmak adalet için lütfen. Yorumcular sizin kardeşiniz olsa eşiniz, çocuğunuz olsa ne dersiniz. Bırakın müslüman olmayıinançsız olsun sadececanlı olmuş olması yeterli değilmi.
  • ceyhunceyhun18 sa önce
    Yalan konuşuyorsun şortluya saldıran tutklanmıştı,çok daha fazla ceza almıştı
  • İsmailİsmail18 sa önce
    Üniversiteden atılmalı, bu öküzü doktor olarak düşünemiyor, yazık adalet böyle.... O hakime bu müdahale yapılsa acaba ne ceza verirdi, inşaallah daha kötüsü bu komik cezayı verenlerin başına gelir...Şimdi içeride bir yiğit bekliyoruz , bu öküze orada haddini bildirsin...
  • KocasolakKocasolak18 sa önce
    İyi artık canı sıkılan evsiz işsiz, başörtülü birini dövsün bir yıl yiyip içip yatsın çıksın. Şakamı bu.. yüklü bir para cezası CAYDIRICI olacaktır, magandanın parası csnından kıymetlidirAB para cezalarıyla zapt ediyor materyalist toplumunu.
  • F.AF.A18 sa önce
    Türkiyede adelet yalama olmuş Allah bilir nice suçsuz insanların hakkı yenilmiştir.Allah mazlumun ahınıne zalime nede zalimhukuka bırakmaz.
  • OrhanOrhan19 sa önce
    Arkadaşlar kadın üzerinden ayırım ve siyaset yapmayın lütfen herif muhafazakar ailesi tamamı kaplı baş ötülü cezasını en ağır şekilde olsunsun ne baş örtülü neden şortlu farketmezsin...
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