İşte o fotoğrafın perde arkası!

Türkiye, Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan askerlerin kenetlenme fotoğrafına MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy’un sosyal medya hesabında tanıklık etti.



BİRBİRLERİNDEN AYRILMAK İSTEMEMİŞLER



Milletvekili Ersoy, kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafı Hürriyet’e anlatırken şunları söyledi: “Yaralı askerlerimizin Hassa’da ilk getirildikleri merkezde duygusal anlar yaşanmış. Silah arkadaşı olan iki asker farklı hastanelere sevk edilmek istenince birbirlerinden ayrılmak istememiş ve elleri bu şekilde fotoğraflanmış. Fotoğraf bana ulaştı, ben de bu kareden çok etkilendim ve sosyal medyada paylaştım.”

KANKA HALA ÇOK YAKIŞIKLISIN

Hassa Devlet Hastanesi’nde o ana tanıklık edenler ise şunları anlattı: “İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine, ‘Bak buradayız, yan yanayız yine’ diye güç veriyorlardı. Biri diğerine ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’ dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusal anlar yaşandı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı.”

İki askerin de ilk müdahalelerinin ardından birlikte başka bir hastaneye sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.