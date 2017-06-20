İşte Musul'da son durum...

Ekim 2016 tarihinde başlayan Musul Operasyonu'nda Bağdat hükümeti güçleri, kentin batı yakasında DEAŞ'in elindeki son bölge olan Eski Musul semtine yönelik geçtiğimiz gün bir saldırı başlattı.

Hükümet güçleri geçtiğimiz ay kentin batı yakasına yönelik bir saldırı başlatmış, Zencili, Bab Sincar ve Şifa mahallelerini kontrol altına almıştı.

Eski Musul semti, Musul kenti batı yakasında DEAŞ'in kontrolü altında bulunan son bölge. Bağdat hükümeti güçleri geçtiğimiz aylarda birçok kez semte yönelik saldırılar düzenlemiş, ancak bu saldırıların hiçbirinde başarı sağlayamamıştı. Geçtiğimiz dönemde semte yönelik saldırıların başarısız olması üzerine hükümet güçleri Eski Musul semtinin etrafındanki bölgelere yoğunlaşmaya başlamıştı.

Musul Operasyonu Ortak Operasyonlar Merkezi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların yaşanması beklenen Eski Musul semti için özel bir askeri taktiğin uygulanacağı belirmiş, ancak izlenilecek askeri taktik ile ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti.

Bağdat hükümeti güçlerinden komutan Abdulgani El Esedi yaptığı açıklamada, gelinen süreçte kentin etrafının Irak güçlerince çevrildiğini, DEAŞ'in savaşmaktan başka çaresinin olmadığını ifade etti. El Esedi açıklamasında, "bu, DEAŞ sovunun son perdesi" ifadesini kullandı.

Öte yandan El Esedi, Ramazan Bayramı'na kadar operasyonunun bitmesini umduklarını ifade etti.



Bağdat hükümeti güçlerinin Eski Musul semtine yönelik başlattığı saldırının ardından DEAŞ'in bölgede güçlü bir direniş gösterdiği aktarılıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, DEAŞ, operasyonun sonuna doğru yaklaşılan bu günlerde hükümet güçlerine karşı komplike saldırılar düzenlemeye başladı.



Operasyonun bu kısmına kadar daha çok bir savunma çizgisinde savaşan DEAŞ'in hükümet güçlerini düzenlediği ani karşı saldırılar ile hedef alması oldukça şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor. DEAŞ son zamanlarda düzenlediği ani karşı taarruzlar, keskin nişancı saldırıları ve patlayıcı yelek ile düzenlenen canlı bomba saldırıları ile hükümet güçlerini hedef almaya başladı.

1 AYDA 19 BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Öte yandan DEAŞ'e bağlı Amak Ajansı geçtimiz gün Musul Operasyonu'nun sekizinci ayı ile ilgili bir infografik yayınladı. Yayınlanan infograikte yer alan rakamlara göre, DEAŞ, 18 Mayıs - 17 Haziran 2017 tarihleri arasında 19 bomba yüklü araç saldırısı düzenledi.



Yine DEAŞ'in servis ettiği rakamlara göre, yaklaşık bir aylık sürede Musul'da Bağdat hükümeti güçlerinden 690 kişi öldürüldü. Ajans, 690 kişinin 275'inin keskin nişancı saldırılarında öldürüldüğünü ifade etti.

Son durum ne?

Eski Musul semtinde DEAŞ ile Bağdat hükümeti güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ayrıca ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'a ait savaş uçakları da bölgede hükümet güçlerine yoğun destek sağlıyor.



Bağdat hükümeti güçlerinin geçtiğimiz gün saldırı başlattığı ve halen DEAŞ kontrolünde olan Eski Musul semtinde en az 100 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.



ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının gerçekleştireceği hava saldırılarında çok fazla sivil ölümünün yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Ayrıca semtte içecek su ve yiyecek maddeleri de tükenmek üzere.

mepanews