İşte Mustafa Pektemek'in Göztepe'ye transfer olmama nedeni!

Beşiktaş'ta az süre alan isimlerden Mustafa Pektemek'in ara transferde Göztepe'ye neden gitmediği ortaya çıktı. Transferin son günlerinde İzmir ekibiyle anlaşması beklenirken ani bir kararla takımda kalan golcü futbolcunun forma mücadelesine devam etmeye karar verdiği aktarıldı.

"GÖZTEPE'YE TRANSFER OLACAĞIMA..."

Mustafa Pektemek'in, siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Göztepe'ye gidip Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu ile rekabet etmek yerine Beşiktaş'ta kalarak Negredo, Vagner Love ve Cyle Larin ile forma savaşına girmek benim için daha iyi olur" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki futbolu, attığı gol ve Bursaspor maçındaki performansıyla teknik heyetin tercihlerini zorlayan Mustafa'nın, bir şampiyonluk daha yaşamak istediği de öğrenildi.

"ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU"

Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri özellikle yaşadığı sakatlıklarla konuşulan Mustafa Pektemek'in, "Doğrudan olmayabileceğim bir takım olsa devre arasında giderdim. Fakat Göztepe'de yedek kalacağıma burada mücadele etmek benim için daha doğru tercih. Biliyorum Beşiktaş'ta formayı kapmak hiç kolay değil. Ne olursa olsun ben bu rekabete gireceğim. Fırsat gelirse de elimden geleni yapacağım. Önemli olan benim oynayıp oynamamam değil. Beşiktaş'ın bu seneki şampiyonluk yarışında olmak istiyorum. Bir kez daha şampiyonluk yaşamayı kim istemez" diye konuştuğu belirtildi.

MUSTAFA PEKTEMEK ŞANSINI İYİ KULLANDI

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Mustafa Pektemek'in takımda kalma kararı ve hırsını takdirle karşıladığı öğrenildi. Güneş, kupadaki Gençlerbirliği maçında 11'de şans tanıdığı Pektemek'i, Bursaspor deplasmanında da sahaya sürerek büyük bir sürpriz yapmıştı. Çalışkanlığı nedeniyle Mustafa'yı son dakikalarda oyuna alan Güneş'in, tecrübeli forvetin performansını genel olarak olumlu bulduğu da vurgulandı.

Kaynak:Milliyet