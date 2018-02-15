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İşte muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nu devirme planı!

3-4 Şubat tarihlerinde düzenlenen CHP 36. Olağan Kurultayı'nda tekrar genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor. Muhalif CHP'liler arasında zor olduğu düşünülse de 634 delegenin imzası toplanırsa yeniden genel başkanlık için seçimli bir kurultay yapılarak Kılıçdaroğlu değişebilir.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:00
İşte muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nu devirme planı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilen olağan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkan Muharrem İnce'nin aldığı 447 oyun yankıları devam ediyor. Kurultay'da mükerrer imza krizi de yaşanırken seçimden sonra İnce'nin yaptığı açıklamada "Delegeler arayarak, 'pişmanız, yanlış yaptık' dediler" sözleri de çok konuşulmuştu.

CHP'de uzun bir süredir devam eden muhalif kanadın rahatsızlıklarının ardından başlatılan tüzük kurultayı çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda CHP, 9-10 Mart'ta 19. Olağanüstü Kurultayı'nı toplayarak, tüzükte delege seçimine yönelik bazı değişiklikler başta olmak üzere teknik düzenlemeler yapacak.

KILIÇDAROĞLU'NU DÜŞÜNDÜREN SAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla 9-10 Mart’ta yapılacak 19. Olağanüstü Kurultay'da, parti tüzüğü sil baştan değiştirilecek. İki gün sürecek kurultayda, delege seçimine yönelik değişiklikler başta olmak üzere teknik düzenlemeler yapılacak. Ancak bu kurultayda partideki muhaliflerin bu kurultayı seçimli bir kurultaya çevirebilmeleri için yoğun çaba içinde oldukları belirtiliyor. Bunun için parti içindeki muhalifler, salt çoğunluktaki delegenin imzasını toplayabilmek için yoğun mesai harcıyor. CHP'nin 1266 kayıtlı delegesi bulunuyor. Salt çoğunluk için yarısından bir fazla olan 634 delegenin imza vermesi gerekiyor. İnce'nin kurultayda aldığı 447 oy göz önünde bulundurulursa yaklaşık 190 oya ihtiyaç var. Eğer bu sayı bulunursa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu zor bir süreç bekliyor.

Parti kulislerinde ise bu sayının bulunmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:00
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. chp kurultayı
  5. Ankara

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