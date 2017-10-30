İşte milli oyuncumuzun yeni takımı
La Liga ekiplerinden Villarreal forması giyen Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı. Levante, milli oyuncumuz Enes Ünal'ı Villarreal'den kiraladığını açıkladı.30 Ekim 2017 Pazartesi 22:23
Levante, milli oyuncumuz Enes Ünal'ı Villarreal'den kiraladığını açıkladı. Enes Ünal 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sezon sonuna kadar Levante'de kiralık olarak forma giyecek.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Lucescu da Enes Ünal'ı Levante'nin istediğini açıklamıştı.
Villarreal, sezon başında Manchester City'den 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Enes Ünal, şu ana kadar Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maçta 1 gole imza attı.