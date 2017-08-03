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İşte merakla beklenen 'Kurtlar Vadisi Vatan' fragmanı!
Kurtlar Vadisi serilerinin yapımcısı Pana Film, Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimini beyaz perdeye aktaran Kurtlar Vadisi Vatan sinema filminin fragmanını resmi Youtube kanalından yayınladı.
03 Ağustos 2017 Perşembe 21:34
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 21:34
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