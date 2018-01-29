İşte Mehmetçiğin farkı! İmkansızı başardılar

Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı harekatı 10. gününe girdi. Bu güne kadar 557 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK için operasyonun en önemli hassasiyeti siviller, daha öncede bu konuda dünyaya örnek olmuş olan TSK, 10. gününe giren operasyonda müthiş bir başarı gösterdi. TSK operasyona sıfır sivil kayıpla devam ediyor.

Sivil hassasiyeti operasyon öncesi yapılan toplantılarda defalarca bu konu konuşuldu. 20-30 metre sapsa bile bu silah kullanılmaz. Noktasal vuruş çok önemli. Operasyonda kullanılan yerli füze ve bombalar bu nitelikte.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Zeytin Dalı’nın sıfır sivil kayıpla devam ettiğini hatırlatıp, “Herkesin takdirini toplayan bu hassasiyet Türkiye’nin gerçek zihniyetini yansıtıyor" dedi.