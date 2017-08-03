İşte emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in yeni görevi
Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni kurulacak Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olacağı öğrenildi.03 Ağustos 2017 Perşembe 08:14
Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor.