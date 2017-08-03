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İşte emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni kurulacak Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olacağı öğrenildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:14
İşte emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü olacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:14
  1. Mehmet Görmez
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  • yusuf toygunyusuf toygun39 dk önce
    isme bakarsan hayırsız bir üniversite olacak. bir müslüman vakar ve güveniyle değilde, müstemleke bakış açısıyla kurulan bir üniversite...islam bilim ve teknolojiyi hassaten bir arada kullanmaları, bir kompleksin ve başka nazarların bunların üzerindeki tesini salık veriyor...şahsen utandım böyle bir üniversiteden.
  • AşagılaynAşagılayn44 dk önce
    Şükür.
  • abdussamedabdussamed46 dk önce
    Çok yerinde bir karar ıslam universitesi bu ülkeye şarttı
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli52 dk önce
    Bilim ve teknoloji. Güldürdünüz sabah sabah
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