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İşte Mathieu Valbuena gerçeği! Kendini yaktı!

Trabzon maçından önceki idmanlara sakatlığı gerekçesiyle çıkmayan Fransız futbolcu Valbuena'nın, bu yüzden yedek kaldığı öğrenildi.

30 Ocak 2018 Salı 10:21
İşte Mathieu Valbuena gerçeği! Kendini yaktı!

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizi her geçen hafta farklı bir boyut kazanıyor. Sezon başında 11'in bankosuyken, daha sonra formasını Aatif'a kaptıran Fransız futbolcu, devre arası kampında sıkı çalışıp teknik heyetin gözüne girmeyi başarmıştı. 

Her şey yolunda giderken, 2. yarının açılış maçı olan Göztepe karşılaşmasında yedek kalan oyuncu bu duruma çok bozuldu. Trabzonspor hazırlıklarının ilk gününde as takımda şans bulamayınca ipler iyice gelirdi. Daha sonraki çalışmalara da 'Sakatım' diyerek çıkmayınca soğuk savaş daha da alevlendi.

HİÇ TAVİZ VERMİYOR

Bundan sonraki süreçte neler olur bilinmez ancak Ozan Tufan ve Van Persie konusunda hiçbir zaman geri adım atmayan Aykut Kocaman'ın, Valbuena'ya karşı da dik duruşundan taviz vermemesi bekleniyor. Kamuoyu baskısından da etkilenmeyen Kocaman, Valbuena'nın hatalarını düzeltmedikçe ona ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor. 

Elif sınıfı geçti

Trabzon'da 2. yarıda oyuna giren Elif Elmas, performansıyla göz doldurdu. Attığı çalımlar ve dikine oyun anlayışıyla orta alana hareket getiren genç yetenek, bundan sonraki süreç için teknik heyetin elini güçlendirdi.

Aykut Kocaman'ın sezonun kalan kısmında Elif'in aldığı süreyi artıracağı, özellikle Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında ondan sürekli olarak faydalanacağı öğrenildi.

Skrtel kupada yok ligde de şüpheli

Aykut Kocaman'ın 'Takviye şart' dediği stoper mevkisindeki sorun çözülemiyor. Neto'nun iyileşme sürecinin uzayacağı öğrenilirken, Skrtel cephesinden gelen haberler de teknik heyetin moralini bozdu.

Slovak futbolcu yarın kupada oynanacak Giresun forma giyemeyecek. Oyuncu, hafta sonunda Kadıköy'de G.Birliği ile yapılacak Süper Lig karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. 

Mehmet Topal'ın tıpkı Trabzon karşılaşmasında olduğu gibi Giresun mücadelesinde de Neustadter'le birlikte savunmada görev yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:21
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