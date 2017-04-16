2017 referandum sonuçları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Referandumun en çok merak edilen illerinden biri Osmaniye...Osmaniye evet mi hayır mı dedi? İşte liderlerin memleketlerinden çıkan sonuçlar...

Ülkücü seçmenin yoğun yaşadağı illerden biri Osmaniye...Aynı zamanda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi... Geçen günlerde Devlet Bahçeli'nin eyalet çıkışı sonrası memleketi Osmaniye'de nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merak konusuydu.



2017 referandumunda Osmaniye evet mi hayır mı dedi. Liderlerin memleketlerinin referandum seçimleri ne oldu. İşte herkesin merak ettiği liderlerin memleketlerinden çıkan referandum sonuçları:



OSMANİYE (Devlet Bahçeli'nin memleketi)

Açılan sandık: %50,9

Evet:%59.5

Hayır: %40.5



RİZE ( Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi)

Açılan sandık: %100

Evet:%75,7

Hayır: %24.3



ERZİNCAN ( Binali Yıldırım'ın memleketi)

Açılan sandık oranı %97.

% 61,5 Evet

%38,5 Hayır.



TUNCELİ ( Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi)

Açılan sandık oranı %67.

% 21,07 Evet

%78,93 hayır.



KAYSERİ ( Abdullah Gül'ün memleketi)

Açılan sandık oranı % 49

% 69,91 evet

% 30,09 Hayır.



KONYA ( Ahmet Davutoğlu'nun memleketi)

Açılan sandık oranı %47.

%75,94 evet

% 24,06 hayır