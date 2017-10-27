Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte Kur'an'da haber verilen o dağlar

Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresinde geçen ifadeler ile ilgili bir fotğraf, Peru ve Batı Çin bölgesinden geldi.

27 Ekim 2017 Cuma 20:16
İşte Kur'an'da haber verilen o dağlar

Kur'an-ı Kerim'in 'de Fatır Suresi'nde pek çok mucize bulunuyor. Fatır, kelime anlamı olarak yaratan, yoktan var eden anlamlarına gelmektedir. Surenin içinde de Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine delalet eden kainat olayları yer alır.

Fatır Suresi'nin 27. ayetinde, "Görmedin mi, muhakkak ki Allah gökten bir su indirdi. Böylece onunla renkleri muhtelif mahsûller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri farklı ve simsiyah yollar (yaptık)" ifadeleri bulunmaktadır. Bu ayetteki dağlardan çeşitli renklerde yollar çıkmasının hikmeti ise Peru ve Batı Çin'de fotoğraflanan görüntüler ile ortaya çıktı.

Batı Çin'de bulunan Landform Coğrafi Park içindeki görüntüler, Ayette geçen rengarek dağları gösteriyor.

Kaynak: http://www.risalehaber.com/daglar-kuran-i-kerimin-o-ayetinde-gectigi-gibi-312987h.htm

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 20:16
  1. Fatır Suresi 27. ayet
  2. Dağlar
  3. Fatır ne demek
  4. renkli dağlar
  • SerenSeren1 sa önce
    SubhanAllah
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İspanya, Katalonya parlamentosunu feshetti
  1. İspanya, Katalonya parlamentosunu..
  2. Başkan Orman'dan 'Caner Erkin' patlaması
  3. Trafikte yol tartışması: Sizce kim..
  4. Beşiktaş öncesi şok… Futbolcular..
  5. İstanbullular dikkat… Bu yollar kapalı..
  6. Libya'da yaşayan bir Lübnanlı: Türk..
  7. Borsa günü yükselişle bitirdi
  8. Ellerini kaybeden Ramazan'a iyi haber
  9. İstanbul’da toprak kayması… Çok sayıda..
  10. Balkanlardan soğuk hava geliyor
  11. Allah sadece böyle yapılan ameli kabul..
  12. Trabzonsporlu futbolcu PFDK'ya sevk..
  13. İşte Kur'an'da haber verilen o dağlar
  14. TMSF’den 12 gazete ve kanal hakkında..
  15. Rusya ile kriz çözüldü... 1 Kasım'da..
  16. AVM’de dehşet dakikaları… Tuvalete..
  17. 'Erdoğan'da gördüğümüz liderliğe her..
  18. Donald Trump birinci yılına yaklaşıyor
  19. Microsoft'un göz bebeği Windows'a..
  20. Destekleyen cihazlarınız varsa,..
Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
Gökçek’ten flaş açıklama: Yargıya gidiyorum
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
Cezaevinden çıkar çıkmaz kaçtılar
ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
ATAK'ın en büyük rakibiydi... Üretimi durduruldu
Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
Barzani’yi şoka uğratan fotoğraf… Canlı yakalayıp diz çöktürdüler
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!