İşte Kur'an'da haber verilen o dağlar

Kur'an-ı Kerim'in 'de Fatır Suresi'nde pek çok mucize bulunuyor. Fatır, kelime anlamı olarak yaratan, yoktan var eden anlamlarına gelmektedir. Surenin içinde de Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine delalet eden kainat olayları yer alır.

Fatır Suresi'nin 27. ayetinde, "Görmedin mi, muhakkak ki Allah gökten bir su indirdi. Böylece onunla renkleri muhtelif mahsûller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri farklı ve simsiyah yollar (yaptık)" ifadeleri bulunmaktadır. Bu ayetteki dağlardan çeşitli renklerde yollar çıkmasının hikmeti ise Peru ve Batı Çin'de fotoğraflanan görüntüler ile ortaya çıktı.

Batı Çin'de bulunan Landform Coğrafi Park içindeki görüntüler, Ayette geçen rengarek dağları gösteriyor.

Kaynak: http://www.risalehaber.com/daglar-kuran-i-kerimin-o-ayetinde-gectigi-gibi-312987h.htm