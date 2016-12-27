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İşte köprü ve otoyollardan elde edilen dev gelir

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde ücretli köprü ve otoyollardan toplamda 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir elde edildi.

İşte köprü ve otoyollardan elde edilen dev gelir
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:02
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, köprü ve otoyollardan bu dönemde 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir sağlandı. Ocak-Kasım döneminde köprü ve otoyollardan toplam 386 milyon 544 bin 788 araç geçti. Geçişlerden elde edilen gelir, 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 liraya ulaştı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden bu dönemde geçen 124 milyon 74 bin 643 araçtan 268 milyon 269 bin 775 lira ücret alındı. Söz konusu dönemde otoyollardan geçen 262 milyon 181 bin 747 araçtan 845 milyon 351 bin 767 lira gelir sağlandı.

 
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