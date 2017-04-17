% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İşte komutanların sandıklarından çıkan sonuç

TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan çıkan sonuç dikkat çekti ama şaşırtmadı.

İşte komutanların sandıklarından çıkan sonuç
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:58

Dün gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunda TSK'nın komuta kademesinin oy kullandığı sandıklardan çıkan sonuç 'hayır' ağırlıklı oldu.

İşte Komutanların sandık sonuçları:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar : Evet- 87 Hayır- 290

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak : Evet- 76 Hayır-301

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal : Evet- 43 Hayır-332

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler: Evet-35 Hayır- 337

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı: Evet 49 Hayır-198

 
Etiketlerkomuta kademesireferandum tsk16 nisan komutanların oyları
HABER YORUMLARI
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sukru

Her daim uyanık ve tetikte olmalıyız.Unutmayalım su uyur cuntacılar uyumaz.

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İbrahim Eser

Ne güzel 'daha bitmedik' mesajı veriyorlar. Temizliğe devam

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inanç

Şimdiye kadar azınlıkla geldik sorun yok yeter kidin dil kültür mezhep ayrımcılığı yapmayan gerçek millileribulalım Allah c.c doğrunun yanında

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hamido

Bu paşalara sözüm yokta. Askerin içindeki fetöcülerin % de kaçı temizlendi???

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KILadyo

DEMEKKI HALA ORDUNUN ÜST KADEME SİYERLİ VE MİLLİ DEĞİL

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Arif

MEB çocuklarımıza kurtuluş savaşında milli mücadelenin başarısını. ve kahramanlığını müfredatta anasınıfından itibaren tek kişide toplarsa, bu sevgi parselleniyor ve sömürülmeye açık hale geliyor, sonra da sonuç bu oluyor

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Ayhan

Bu adamlar Etilerde felan mı oturuyor la :D:D:D

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Arif

MEB çocuklarımıza kurtuluş savaşında milli mücadelenin başarısını. ve kahramanlığını müfredatta anasınıfından itibaren tek kişide toplarsa, bu sevgi parselleniyor ve sömürülmeye açık hale geliyor, sonra da sonuç bu oluyor.

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Gavat avni

Demekki hâlâ ordu içinde milli duyguları taşımayan fetöcü veya aşırı sol gibi unsurlar ağırlıkta..demek oluyorki darbeler devri kapanmamış olabilir..cumhurbaskanımizın işi çok sıkı tutması gerekir..

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İbrahim Yılmaz

HEÇ ŞAŞIRMADIM GURBAN,UYANIK OLMALI.ŞUNU UNUTMAMAK Gerekir; " BU BAHARIN GELMESİNE KİMSE MANİ OLAMAYACAKTIR " YETER Kİ BİZLER " DİK" DURALIM İNŞÂALLAH.

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Cee

Yaa yaaa işte böyle ülke güçlensin diyoruz bunların fikri-terhanesi ne !

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Hikmet

Bunların da sonu geldi artık sivil mahkemelerde yargılanacaklar korkuları bu

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müslim

bende şaşırmadım. ondan darbeler devri bitti diyemeyiz. tsk milli olunca darbeler biter.

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