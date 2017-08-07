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İşte kolanın 1 dakikada vücuda verdiği zarar

Siz hala kola ve benzeri ürünleri içiyor musunuz?

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:22
İşte kolanın 1 dakikada vücuda verdiği zarar

Bir kutu kola içtiğimiz zaman vücudumuzda ne gibi değişikliklerin meydana geldiği bilimsel olarak incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir:

▪️ İlk 10 dakikada, kana hemen 10 tatlı kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Normalde yüksek düzeyde saf şeker vücuda girdiği zaman bulantı ve kusmaya sebep olur. Ancak kola içince bulantı olmamasının nedeni içinde bulunan ‘fosforik asittir.

▪️ İlk 20 dakikada, kan şekeri aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreastan aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. Yüksek kan insülini aynı zamanda şiddetli bir şekilde sempatik sinir sistemini uyarır ve kan basıncını da yükseltir.

▪️ 40 dakika içinde kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Ayrıca kafein kan basıncını da yükseltir. Karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir.

▪️ 45 dakika içinde beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar (eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir). ▪️ 60 dakika içinde ani açlık hissi oluşur.

▪️ Kolaya ve tatlılara saldırılır.

Bu kısırdöngü devam ettiği sürece karaciğer, pankreas ve göbek yağlanması (araba tekerleği ya da simit oluşumu) artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci gelişir.İnsülin ve Leptin direncinin gelişmesiyle de şişmanlık/ obezite başlamıştır.

Kaynak: Karatay, Prof. Dr. Canan, Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık, HayyKitap, İstanbul, 2011.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:22
  1. kola içmek
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