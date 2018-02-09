İşte klasik bir İngiliz siyaseti!

BBC, dün İngilizce sayfasından Zeytin Dalı Harekatı ile binlerce sivilin yerinden edildiği iddiasıyla yayımladığı haberde PYD'ye katılan İngiliz teröristin 'Türk ordusuyla çarpışmaya hazırım' sözlerini başlığa çekerek bir skandala imza atmıştı. Aynı yayın kuruluşunun Türkçe sayfası ise klasik bir İngiliz siyaseti izleyerek bugün Afrin harekatında yaralanan Türk askerlerinin 'Yine olsa yine gideriz' sözlerini manşete çekti.



