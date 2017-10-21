İşte ‘Kızıl Soros'a yöneltilen suçlamalar
Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala için 7 gün gözaltı süresi verildi. Kavala'ya yöneltilen suçlamalar belli oldu.21 Ekim 2017 Cumartesi 14:53
Osman Kavala’nın Terörle Mücadele ekipleri tarafından İstanbul Emniyeti’ndeki sorgusu sürüyor. Dünya genelinde hükümet düşüren krizler çıkaran uluslararası spekülatör George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye’deki kurucusu ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın gözaltı süresi 7 güne çıkarıldı. Ortaya atılan ‘karanlık ilişkiler ağı’ iddiaları zaman zaman gündeme gelen Kavala’nın ABD ve esasen İngiliz derin devletinin temsilcilerinden olan ve FETÖ’nün sözcülerinden Michael Rubin, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski lideri Müslim">Salih Müslim ve tutuklanan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile beraber fotoğrafı ortaya çıktı.
İŞTE KAVALA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Geçtiğimiz gece Gaziantep'ten İstanbul'a döner dönmez Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala'ya yöneltilen suçlamalar belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Kavala'nın 15 Temmuz öncesi katıldığı bazı toplantılar gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli olduğu öğrenildi.
DARBE TEŞEBBÜSÜ
Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek' ve 'Cebir Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs' suçları kapsamında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
HTS KAYITLARI İNCELENİYOR
Kavala'nın Şişli'deki iş yeri ve Şile'deki ev adresinde arama yapıldı. Bu aramalar sırasında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Bu dijital malzemeler emniyete götürülerek incelemeye alındı. Aynı zamanda Kavala'nın üzerinden çıkan telefona da el konuldu. Emniyet güçleri Kavala'nın geçmişe dönük HTS trafiğini de incelemeye aldı.
KARANLIK İLİŞKİLERİN MERKEZİNDE
2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı.
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Hy-hy1 gün önce Bence 367.... vekil lazım ama yok.... Afyonlu ülkücü1 gün önce İyi de kardeşim, bu alçak vatan hainini gözaltına almak için neden 15 ay beklediniz? Bu adam alenen ben teröristim dediği halde neden 15 Temmuz'dan hemen sonra enselemediniz bunu? Ben bu ülkede yargının bağımsız olduğuna hala inanmıyorum Oktay1 gün önce Resmini görünce ilk aklıma gelenşey "şeytan" kelimesioldu. ikra1 gün önce Halk en az %65 ile onaylar..rahat ol.. Serdar1 gün önce Şeytanın insan kostümü giymiş hali.... Aydın Ayyıldız1 gün önce Ömer halis rumuzlu kardeşim ve böyle düşünen diğerleri....İDAM İÇİN AKP VE MHP nin oyları yetmiyor.367yi bularak, Anayasa değişikliği gerekiyor.317 ve 40 eşittir 357 .yadabu sayı ile refarandum gerekli. Mehmet1 gün önce Osmanlıya ihanet eden kavalalı memet ali paşanın neyi oluyor acaba sakın armut dibine düşmüş olmasın Mehmetyazici1 gün önce Bu iblisihucreyekoygunyuzugormesi geberipgitsinserefinin .... abdo1 gün önce bendevamlı baş çıbanın ısrael ve yahudiler olduğunu boşuna yazmıyorum. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir. Erdoğan 1 gün önce Bu haine nasıl f16 ihalesi verildi onu araştırması lazım devlet kim vermiş bu ihaleyi.