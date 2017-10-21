İşte ‘Kızıl Soros'a yöneltilen suçlamalar

Osman Kavala’nın Terörle Mücadele ekipleri tarafından İstanbul Emniyeti’ndeki sorgusu sürüyor. Dünya genelinde hükümet düşüren krizler çıkaran uluslararası spekülatör George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye’deki kurucusu ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala’nın gözaltı süresi 7 güne çıkarıldı. Ortaya atılan ‘karanlık ilişkiler ağı’ iddiaları zaman zaman gündeme gelen Kavala’nın ABD ve esasen İngiliz derin devletinin temsilcilerinden olan ve FETÖ’nün sözcülerinden Michael Rubin, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski lideri Müslim">Salih Müslim ve tutuklanan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile beraber fotoğrafı ortaya çıktı.

İŞTE KAVALA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Geçtiğimiz gece Gaziantep'ten İstanbul'a döner dönmez Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala'ya yöneltilen suçlamalar belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nın talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Kavala'nın 15 Temmuz öncesi katıldığı bazı toplantılar gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli olduğu öğrenildi.

DARBE TEŞEBBÜSÜ

Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek' ve 'Cebir Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs' suçları kapsamında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Kavala'nın Şişli'deki iş yeri ve Şile'deki ev adresinde arama yapıldı. Bu aramalar sırasında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Bu dijital malzemeler emniyete götürülerek incelemeye alındı. Aynı zamanda Kavala'nın üzerinden çıkan telefona da el konuldu. Emniyet güçleri Kavala'nın geçmişe dönük HTS trafiğini de incelemeye aldı.

KARANLIK İLİŞKİLERİN MERKEZİNDE

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu. Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı.