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İşte kirli para trafiği… Ajanlar böyle çalışıyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, bağış adı altında gönderilen paraları örgütlere aktarıyor. Bu paraların ancak 10'da biri Suriyelilere ulaşıyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:40
İşte kirli para trafiği… Ajanlar böyle çalışıyor!

Türkiye’de faaliyet gösterip teröre destek veren batılı ajanlar, beşinci kol faaliyetleri adı altında para aktarıyor. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te “yardım dernekleri” kuran ajanlar bu derneklerin hesabına milyon dolarlar gönderiyor. Para, teröristlere ve Türkiye karşıtlarına aktarılıyor. Para nakli sonrası dernekler kapatılıyor.

Batılı yardım kuruluşlarının “paravan” dernekler kurmak suretiyle Türkiye aleyhindeki çalışmalara finans sağladığı belirlendi. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te yardım dernekleri kuruluyor. Bu derneklere yurt dışından milyonlarca TL “bağış” adı altında para yatırılıyor. Bu para daha sonra dernekten nakit çekiliyor ve terör örgütlerine maddi destek sağlamakta ve Türkiye aleyhindeki faaliyetlerin fonlanmasında kullanılıyor. Misyonunu tamamlayan paravan dernekler ise kuruluş nedeni olarak gösterilen hiçbir yardım faaliyetinde bulunmaksızın kapatılıyor. Bu şekilde çok sayıda kurulup kapatılmış dernek bulunduğu belirtildi.

BAĞIŞ OLARAK GİDEN PARA YARDIM OLARAK DÖNÜYOR!

2011 yılından bu yana Suriye krizini görmezden gelen ve yaşanan insanlık dramına karşı kılını kıpırdatmayan batılı ülkeler, “Suriyelilere yardım” faaliyetlerini ise Türkiye aleyhindeki çalışmalar için kullanıyor. Halen insani çalışmalar adı altında bölgede çok sayıda yabancı ajan varlık gösteriyor. Bu ajanların Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin finansmanı ise yine yardım bahanesiyle sağlanıyor. Ajanlar kullanılabileceği düşünülen dernekleri tespit ediyor.

ANLAŞMA BEDELİ 100 BİN TL’YE

Bu derneklere gazeteci ya da sağlıkçı adı altında ajanlar sokuluyor. Bu ajanlar da dernekle gerekli anlaşmayı sağlıyor. Bu derneklerin hesaplarına insani yardım kapsamında yüklü miktarda para yatırılıyor. Bu para dernekten nakit olarak alınıyor. Paranın yattığı dernek, Suriyelilere okul bağışı, gıda ve hijyen yardımı kılıfı altında makbuz kesiyor ve işlem bir süreliğine yasal hale getiriliyor. Bu işbirliği karşılığında da derneğe para ödeniyor. Kısa süre sonra bu hayali para transferi anlaşılacağından bu dernekler kısa süre sonra kimi Suriye’ye taşındıkları yalanıyla kimi başka bahanelerle ortadan kayboluyorlar. Ajanlar, eğer para transferinde kullanabilecekleri bir dernek bulamazlarsa da devreye paravan dernekler giriyor. 100 bin TL karşılığı anlaşılan kişilere dernek kurduruluyor ve para girişi tamamlandıktan sonra misyonunu tamamlayan dernek kapatılıyor.

TÜRKİYE’YE KARŞI KULLANILIYOR

Paravan ajanlar vasıtasıyla Türkiye’ye sokulan bu kara paranın terör örgütlerine para aktarımı ve Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin fonlanmasında kullanılıyor.

Ajanlar böyle çalışıyor

Batılı ülkelerin ajanlarının Türkiye’deki faaliyetlerini fonlamak üzere Suriyelilerin fazla olduğu Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa’da faaliyetlerine ağırlık veriyor. Küçük derneklerin yoğun olarak bulunduğu bu iller özellikle tercih ediliyor. Ajanlar para transferine uygun dernek bulamazlarsa anlaştıkları kişilere ortalama 100 bin lira ödeyip dernek kurduruyor.

O dernekler kapatılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ajanlık faaliyeti yaptığı tespit edilen MercyCop, DIARSI, Beytune, Vaar, Bahar, Haramon dernekleri kapatıldı. Bu derneklerin, kendi bünyesinde çalışan Suriyelileri bölgeye göndererek bilgi topladıkları ve bu bilgileri de istihbaratları ile paylaştıkları öğrenildi. Kapatılan derneklerin, bu iş karşılığı Suriyelilere 500 dolar verdikleri bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:40
  1. ajanlar
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  • AsenaAsena32 dk önce
    O halde neden kapatılmıyor bu terrör destekçisi örgütler.
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    Lütfen savcılar hareketegeçsin. İzin vermeyin bu şeytanlara. Maalesef düşman her yerde
  • vatandaş vatandaş 1 sa önce
    Bu soysuz lari devletimiz neden tutuklamiyor bu kansizlarin dernekleri neden kapan milyor allahım devletimizin yardımcısı olsun
  • SoyluSoylu1 sa önce
    Adamlar düzeni oturtmuş. Yardım ve düşünce kuruluşları malesef batılılar için fitne aracı. Samimiyet sıfır. Cenneten arsa satan bir inancın mensupları için bu işler gayet sıradan olsa gerek.
  • Teyyo Teyyo 1 sa önce
    Şeytan ın askerleri çoğaldı.Her ülkede iyi insanların hissiystlar kullanılarak yardım adı altında para toplanır. Sonra başka şeylere veya kendi ceplerine yardım (!) ederler.Bu türkiye de de dünya da da böyle maalesef.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Adamlar her yolu deniyor,dernekler,kiliseler,okullar, vs..devlet bunlarin hepsinin para trafigini,giris cikislarini mutlak tam kontrol altinda tutmali..adim adim izlemeli..mite cok gorev dusuyor..ajanliga karsi koyamayan devletler darbelerle,fitnelerle ,ayaklanmalarla calkalanir,
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    İzin Verilmesin, Bu Derneklerin Kurulmasına.
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