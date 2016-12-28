İşte Kazım'ın yeni takımı

Coritiba ile Corinthians'ın müzakerenin sürdüğü, 30 yaşındaki milli futbolcunun transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.



Coritiba cephesi ise, herhangi bir anlaşmanın olmadığını ve teklif bile almadıklarını dile getirirken, Brezilya basınında transfer görüşmelerinin gizli yürütülmesi istendiği yazıldı.



Coritiba ile 25 maça çıkıp, 3 gol atan Colin Kazım ile Corinthians'ın 2 yıllık sözleşmenin altına imza atılacağı kaydedildi.



Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray, BursaSpor kulüplerinde oynayan Kazım, son olarak ,Avrupa'da Feyenoord ve Celtic ekiplerinde oynadı.