İşte Kara Kuvvetlerindeki casusluk ağı!

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasını tamamlayarak 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki gizli casus yapılanmasını ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından sonuçlandırılan soruşturma, FETÖ’nün mahrem hizmetler biriminde “öğretmen” olarak görev yapan “Serhat” kod adlı M.S.K.’nın kendiliğinden Ankara Emniyeti’ne giderek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) içerisinde faaliyet yürüten FETÖ üyeleri hakkında ihbarda bulunması üzerine başlatıldı. M.S.K.’nın verdiği bilgilerden yola çıkan savcılık, FETÖ’nün KKK yapılanmasını ve yapılanmada yer alan isimleri bir bir tespit etti. Bu isimlerden gözaltına alınanlardan bazılarının da etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olmasıyla örgütün mahrem yapılanması tüm ayrıntısına kadar çıkarıldı.

ADİL ÖKSÜZ DE YAPILANMADA

Savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan bilgilere göre, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanması 7 temel birimden oluşuyor. Yapılanmanın en tepesinde “KKK birim sorumlusu” yer alıyor.

İddianamede, bu birimin sorumlusunun firari Hamdullah Bayram Öztürk olduğu belirtiliyor. Birim sorumlusu örgütün elebaşı Fethullah Gülen veya görevlendirdiği kişiyle direkt olarak görüşen, emir ve talimat alan, KKK içerisindeki bilgi/belgeler kendisine ulaştırılan; yapılanma içerisindeki alt birimlerden sorumlu olarak görev yapıyor. Öztürk’ün dışında farklı tarihlerde bu birimden sorumlu olan 4 isim daha belirlendi. Bu isimlerden en önemlisi ise FETÖ’nün darbe girişimini Akıncı Üssü’nde bizzat yöneten firari “TSK imamı” Adil Öksüz. Bu kişinin “Namık” kod adıyla bu birimde sorumlu olarak çalıştığı ifade edildi. Yapılanmanın ikinci önemli biriminde ise “temsilciler” bulunuyor. Birim sorumlusunun altında olan bu kişiler, sadece birim sorumlusundan talimat alıyor. Yapılanmanın diğer alt birimlerinden sorumlu olarak çalışıyorlar. Bu isimlerden “Emre” kod adlı K.Y. yakalandı. K.Y.’nin itirafları sayesinde yapılanmanın tüm karanlık noktaları aydınlatıldı.

KOZMİK VEHBİ

Yapılanmanın üçüncü aşamasında ise istihbarat birimi olan “taşıyıcı”, bir başka ifadeyle (belge enformasyon yöneticisi) bulunuyor. Taşıyıcılar, KKK’da görevli FETÖ üyesi (öğrenci) subaylardan gelen bilgi ve belgeleri üst örgüt mensuplarına şifreli flash bellek veya yutmaya elverişli micro kart içerisinde taşıyan kişi. Bu birimin başında ise “Vehbi” kod adını kullanlan V.A. bulunuyor. V.A. da yakalandı. Örgüt içerisinde müdür konumunda bulunan taşıyıcıların altında “bilgin” adlı müdür yardımcılarının bulunduğu tespit edildi. Bilginler, bilgi ve verileri toparlamakla görevli kişiler olarak biliniyor.

CONİ SÜLEYMAN

Yapılanmanın dördüncü biriminde, temsilcinin altında olan örgüt üyeleri, “müdürler”, beşinci biriminde bu müdürlere bağlı “müdür yardımcıları”, altıncı ve yedinci aşamada ise sırasıyla örgüt mensubu subaylardan sorumlu “öğretmenler” ve örgüt mensubu subaylar olan “öğrenciler” yer alıyor. Müdür ve müdür yardımcıları Kara Kuvvetleri İstihbarat, Personel ve Elektronik Bilgi Sistemleri birimleri ile personelini kontrol altında tutuyor. Bu 3 birim aracılığıyla örgüt mensubu herhangi bir personel, istenilen yere atanabiliyor. Örgütün ABD’ye giden subaylarla ilgilenmesi için sözde bir imamın da görevlendirdiği belirlendi. Bu ismin de firari “Süleyman B.” olduğu öğrenildi.

‘MARKET’, ‘EMLAKÇI’, ‘TAMİRCİ’

İddianamede, mahrem hizmetler biriminde örgütün faaliyeti çerçevesinde özel uygulamalar ise şöyle sıralandı:

- Öğrencilerin (subayların) zorda kalmadıkça lojmanda oturmasına izin verilmiyor. Genellikle dışarıda kirada oturuyorlar.

- Öğretmenler, öğrencilerin (subayların) veya bunların sorumlusu öğretmenin evine giderek görüşme sağlıyorlar.

- Örgüt içerisinde temsilci, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen olarak görev yapanların hiçbirinin çocukları; örgüte ait okul, derhsane ve yurtlara gönderilmiyor.

- Birbirlerini telefon rehberine “emlakçı”, “market”, “tamirci” diye kaydediyorlar.

- Askeri öğrenci alımlarında kişinin yakışıklı/düzgün görünümlü olmasına önem veriliyor. Zekâ seviyeleri düşük de olsa sorular verilerek, bu isimler subay yapılıyor.

- Subay tarafından getirilen evrak tarayıcıda tarandıktan sonra kâğıt kıyma makinesinde kıyılıp ozonlu (çamaşır suyu) su ile hamur haline getiriliyor.

HABERTÜRK