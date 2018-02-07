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İşte kan donduran işbirliği

Son yıllarda göçmenler ve insan kaçakçıları için bir merkez haline gelen Libya'da kan donduran işbirliğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:33
İşte kan donduran işbirliği

Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan uzmanlara göre Libya'da insan kaçakçılığı altın çağını yaşıyor. İncelemeler Libya'daki askeri ve siyasi güçlerin insan kaçakçıları ile işbirliği yapıyor olabileceğini gösteriyor.

LİBYA GÖÇMENLER İÇİN BİR MERKEZ

Birleşmiş Milletler uzmanlarının gerçekleştirdiği panel sonrası yayınlanan 157 sayfalık rapor, silahlı grupların devlet aygıtını ve devlet bütçesini kullanarak insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı şüphesi üzerinde duruyor. Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrası göçmenler için bir merkez haline gelmişti.

İfade edilene göre bölgeye özellikle Güney Asyalı ve Afrikalı mülteciler geliyor. Bu mülteciler Avrupa'ya geçmek için Libya'da insan kaçakçılarının yanı sıra bazı askeri ve siyasi gruplara da ciddi paralar ödüyor. Tüm bunlara rağmen mülteciler Libya'nın bir şehrinden diğerine istekleri dışında taşınıyor ve rızaları hilafına Avrupa'ya giden teknelere zorla bindiriliyor.

İNSAN KAÇAKÇILARIYLA İŞBİRLİĞİ

Uluslararası ajanslara göre hükümet, göçmenler ve göçmenlerin tutulduğu merkezler üzerinde hiçbir denetime sahip değil. Bölgede halen silahlı grupların uluslararası anlamda tanınan hükümetlerden çok daha güçlü olduğu ve insan kaçakçılarıyla işbirliğinden ciddi gelir elde ettikleri ifade ediliyor.

Uzun süredir yaşanan iç savaşın hala sona ermediği Libya'da Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümeti ülkenin doğu kısmında otoritesini sağlayabilmiş değil. Ülkede halen birbirinden farklı birçok güç odağı bulunuyor ve çatışmalar devam ediyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:33
  1. Libya
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Güney Asyalı

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